Совет судей отказался от планов наказывать СМИ за критику и "манипуляцию мнением"

Совет судей исключил из окончательной редакии проекта концепции информационной политики судебной системы пункт об ответственности СМИ за дискредитацию судов и «скандализацию правосудия», передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Совета, судью Верховного суда Виктора Момотова.

По словам Момотова, предложения о разработке специальных правил освещения деятельности судов в СМИ и внедрение «механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ» содержались лишь в рабочей версии концепции и были мнением части разработчиков, а не всего судейского общества.

«В окончательной версии документа этих предложений нет. Большинство членов Совета судей учло встречное предложение отклонить эти инициативы», - сказал Момотов.

Ранее стало известно, что в концепции предлагалось ввести ответственность для СМИ, в том числе, за давление на суд, «манипуляцию общественным мнением», «беспорядочную, необоснованную критику», которая подрывает доверие общества к суду.