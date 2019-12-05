Фигуранта "московского дела" Баршая оставили в СИЗО до конца января

Басманный суд Москвы продлил срок ареста фигуранту «московского дела» Андрею Баршаю до 27 января 2020 года, передает «МБХ медиа». Суд удовлетворил ходатайство гособвинения.

Заседание прошло в отсутствие Баршая, не присутствовал он и по видеосвязи. Адвокат Мансур Гильманов назвал доводы обвинения надуманными и недоказанными, напомнил, что у Баршая нет загранпаспорта и источников дохода за рубежом, и что его подзащитный не угрожад свидетелю.

Баршай проходит психиатрическую экспертизу в центре Сербского. На заседании 7 ноября в Мосгорсуде он говорил о появлении у него суицидальных мыслей. Адвокаты Гильманов и Байтурина тогда заявили, что их доверитель содержится в «нечеловеческих условиях», ему отказывали в медицинской помощи при высокой температуре, а соседи по камере вели себя неподобающе.

Баршая обвиняют в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, он с разбега толкнул правоохранителя в спину. Адвокаты настаивали на том, что Баршай мог сделать это в состояние аффекта, в которое его привели действия потерпевшего.