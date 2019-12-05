Милонов, Кержаков и Герелло разошлись во мнении о надобности пива на стадионах

Бывший "зенитовец", тренер юношеской сборной России Александр Кержаков, оперный певец - любимец петербургских муниципалов - Василий Герелло и думский депутат Виталий Милонов в беседе с "Петербургским дневником" поведали о своем отношении к инициативе о возвращении продажи пива на стадионы.

Кержаков уверен, что ничего плохого не случится, если пенный напиток будет реализовываться в пластиковой таре.

"Если это направлено на улучшение финансового состоянии лиги, клубов, я считаю, это нормально", - сообщил он.

Герелло, в свою очередь, идею тоже поддержал - даже несмотря на то, что сам не пьет спиртного.

"Надо сделать все цивильно: не просто продали - денег срубили, и на этом все закончилось. Надо оборудовать специальные места внутри стадионов", - уверен певец.

Милонов, как приверженец традиционно-православных ценностей, инициативу традиционно раскритиковал. Парламентарий выразил уверенность, что возвращение пива на стадионы обогатит лишь турецких и голландских производителей напитка.

"Вместо пропаганды здоровья - пропаганду бухла. Это шаг назад. Я понимаю, что за этим стоит громадное лобби, но лично я абсолютно не согласен", - резюмировал депутат.

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