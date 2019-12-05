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17:37

На бывшего фигуранта "московского дела" Абаничева составили протокол за акцию 27 июля

фото ЗакС политика На бывшего фигуранта "московского дела" Абаничева составили протокол за акцию 27 июля

В отношении бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Абаничева составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга, повлекшее создание помех работе транспортной или социальной инфраструктуры), сообщили в «Апологии протеста».

В рапорте за подписью майора полиции говорилось, что Абаничев в день акции 27 июля был в составе «толпы людей», действия которых пресекали «сотрудники полиции в форменном обмундировании». Действия протестующих, говорится в документе, явно повлекли «создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры и движению пешеходов».

Абаничева задержали в Тверском суде Москвы, когда он пришел поддержать другого фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова. Перед этим правоохранители задержали еще одного бывшего фигуранта того же дела – Даниила Конона. Незадолго до этого его вызвали в полицию для составления протокола по ч. 3 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции, повлекшее создание помех движению пешеходов).

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