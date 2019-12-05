Суд отменил арест 75 млн рублей на счетах двух активистов штаба Навального

Рассмотрев апелляцию на арест 75,5 млн рублей на счетах "навальнистов" из Воронежа Георгия Бородина и матери малолетнего ребенка Александры Семеновой из Перми, Городской Москвы решил наложенную на них "санкцию" отменить, известил адвокат "Агоры" Павел Чиков.

"В первом случае арест счетов сделал невозможным получать пенсию по потере кормильца, а во втором - пособие на ребенка. Дела направлены на новое рассмотрение в ином составе суда", - поделился Чиков.

В разговоре с "Новой газетой" Семенова сообщила, то на суде сама не присутствовала, а по почте направляла выписки с заблокированного счета адвокату.

"На моем счете арестованы 75 миллионов, а общая сумма зачислений за три года, о которых говорит следствие, - всего 1 миллион рублей. Все зачисления легальны и прозрачны, там только безналичные переводы", - рассказала Семенова.

Осенью против ФБК возбудили уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, после чего организацию внесли в реестр иностранных агентов. Возбуждение дела сопровождалось массовыми обысками в региональных штабах Навального и дома у активистов. Кроме того, на счетах у "навальнистов" - как бывших, так и нынешних - заблокировали 75 млн рублей.