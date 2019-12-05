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18:15

Ирина Ган получила пост замглавы администрации губернатора Петербурга

фото ЗакС политика Ирина Ган получила пост замглавы администрации губернатора Петербурга

Бывший начальник аппарата губернатора Северной столицы Ирина Ган получила пост замруководителя администрации главы города, информирует пресс-служба Смольного.

В её обязанности будет входить организация исполнения указов градоначальника. Кроме того, она будет курировать работу аппаратов вице-губернаторов.

В Смольный Ган попала в 2018 году. До этого она занимала должность директора по работе с государственными органами и связям с общественностью компании Hearst Shkulev Media, а также "шефствовала" над центром управления проектами Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Ранее, напомним, главой администрации Беглова стал бывший охранник резиденции Владимира Путина на Валдае Валерий Пикалёв.

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