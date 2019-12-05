Студенты Петербурга объединились в собственный профсоюз

Группа студентов объявила о создании в Петербурге студенческого союза «Преобразование», сообщил ЗАКС.Ру бывший глава регионального штаба Навального Денис Михайлов. В число учредителей вошли студенты СПбГУ, РАНХиГС, ВШЭ, Горного университета.

Организаторы заявили, что студенты будут «готовы дать отпор тем, кто попирает их права» только если они станут «массовой и сплоченной организацией». Они напомнили об убийстве аспирантки СПбГУ историком Соколовым, лишении журнала DOXA в ВШЭ статуса студенческой организации после критики ректора РГСУ Натальи Починок, деле Егора Жукова, которого судят по статье о призывах к экстремизму из-за его видео на YouTube-канале.

Учредители планируют со временем открыть отделения профсоюза в Москве и других регионах. Своей целью они называют создание межрегионального союза студентов.