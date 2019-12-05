К Абызову и сотрудникам его бывшей компании подали иск на 34 млрд рублей

Компания «СУПТР-10» подала в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании более 34 млрд рублей с бывшего министра по делам «открытого правительства», основателя обанкротившейся «Группы Е4» Михаила Абызова и двух сотрудников, обратил внимание РБК. Предварительное заседание по иску назначено на 10 февраля.

Весной в Арбитраж уже поступали подобные иски – от Альфа-банка и кипрской компании Redeliaco Holdings. Они требовали взыскать 33,6 млрд рублей с Абызова, экс-президента «Е4» Андрея Малышева и экс-жены Абызова Екатерины Сиротенко. Сумма иска была равна сумме включенных в реестр «Группы Е4» требований кредиторов.

Абызов создал «Группу Е4» в 2006 году, компания работала в сфере инжиниринга в электроэнергетике и строительства энергоблоков и была одним из крупнейших игроков на рынке. Позже она столкнулась с проблемами в обслуживании кредитов, в конце 2014 года перестала по ним платить, а в 2016-м была признана банкротом.

Абызов – фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу. Экс-министр арестован.