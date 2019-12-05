Минюст США ввел санкции против россиян и компаний из-за киберпреступлений

Минфин США ввел санкции в отношении 17 граждан и семи зарегистрированных в России юрлиц за киберпреступления, передает «Интерфакс». Попали под санкции и граждане России.

Среди оказавшихся под ограничениями компаний – ООО «Бизнес-столица», ООО «Оптима», ООО «Трейд-инвест», ООО «Центр автообслуживания», ООО «Вертикаль», ООО «ЮНИКОМ» и Evil Corp. По данным агентства Bloomberg, последняя компания попала под санкции из-за хакерских атак, жертвами которых называют несколько американских банков. Компания похитила минимум 100 млн долларов, указал Минфин.

Одного из внесенных в санкционный список россиян, Максиму Якубцу, суд Небраски предъявил обвинения в киберпреступлениях. Минюст США считает его организатором хакерской группировки. Американская сторона обещает награду в 5 млн долларов за информацию, которая поможет найти россиянина.

Ближайшим соратником Якубца называют еще одного гражданина РФ, Игоря Турашева. По мнению американского прокурора Скотта Брейди, они более десяти лет «возглавляли один из самых сложно устроенных синдикатов в сфере киберпреступности в мире». Якубец, считают в США, работал на ФСБ России в 2017 году, а в 2018-м пытался получить лицензию на работу с засекреченной информацией службы.