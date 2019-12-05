Мундепу МО «Правобережный» вручили повестку в армию во время заседания совета

Военный комиссар Невского района Сергей Яковлев 5 декабря на заседании МО «Правобережный» вручил повестку о вызове в военкомат мундепу округа Федору Грудину. Об этом муниципальный депутат сообщил в своем Twitter.

Мундеп заявил, что кроме Яковлева в муниципалитет в этот день наведался и депутат Законодательного собрания от «Единой России» Игорь Высоцкий. Последний в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, он просто решил посетить заседание совета МО «Правобережный» и оказался только свидетелем произошедшего. Высоцкий также отметил, что имеет право присутствовать на любом заседании совета депутатов.

Федор Грудин, в свою очередь, утверждает, что Высоцкий и Яковлев вместе приехали к началу собрания депутатов МО «Правобережный». Военком вручил повестку и вместе с депутатом ЗакСа уехал еще до начала заседания, уточнил мундеп в беседе с ЗАКС.Ру.

Полученная им повестка сообщает о необходимости явиться в военкомат 9 декабря. При этом, у Грудина уже есть аналогичное приглашение на 18 декабря. В разговоре с ЗАКС.Ру мундеп сказал, что не уклоняется от службы в армии, регулярно ходит в военкомат и держит с ним связь.

Муниципал связывает произошедшее со своей избирательной кампанией. Тогда он опубликовал у себя на странице «ВКонтакте» информацию о том, что Высоцкий якобы на муниципальном мероприятии агитировал за кандидатов от «Единой России», сообщил мундеп.

Грудин избрался в муниципальный совет в качестве самовыдвиженца. В настоящий момент мундепу 24 года.

София Саттарова

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