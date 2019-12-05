Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

19:44

Мундепу МО «Правобережный» вручили повестку в армию во время заседания совета

фото ЗакС политика Мундепу МО «Правобережный» вручили повестку в армию во время заседания совета

Военный комиссар Невского района Сергей Яковлев 5 декабря на заседании МО «Правобережный» вручил повестку о вызове в военкомат мундепу округа Федору Грудину. Об этом муниципальный депутат сообщил в своем Twitter.

Мундеп заявил, что кроме Яковлева в муниципалитет в этот день наведался и депутат Законодательного собрания от «Единой России» Игорь Высоцкий. Последний в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, он просто решил посетить заседание совета МО «Правобережный» и оказался только свидетелем произошедшего. Высоцкий также отметил, что имеет право присутствовать на любом заседании совета депутатов. 

Федор Грудин, в свою очередь, утверждает, что Высоцкий и Яковлев вместе приехали к началу собрания депутатов МО «Правобережный». Военком вручил повестку и вместе с депутатом ЗакСа уехал еще до начала заседания, уточнил мундеп в беседе с ЗАКС.Ру.

Полученная им повестка сообщает о необходимости явиться в военкомат 9 декабря. При этом, у Грудина уже есть аналогичное приглашение на 18 декабря. В разговоре с ЗАКС.Ру мундеп сказал, что не уклоняется от службы в армии, регулярно ходит в военкомат и держит с ним связь. 

Муниципал связывает произошедшее со своей избирательной кампанией. Тогда он опубликовал у себя на странице «ВКонтакте» информацию о том, что Высоцкий якобы на муниципальном мероприятии агитировал за кандидатов от «Единой России», сообщил мундеп.

Грудин избрался в муниципальный совет в качестве самовыдвиженца. В настоящий момент мундепу 24 года.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:27 Прокуратура просит отправить фигурантов "московского дела" на 3-4 года в колонию

19:58 Вторая свидетельница по делу "Седьмой студии" заявила о давлении следствия

19:44 Муниципал: Мундепу МО «Правобережный» вручили повестку в армию во время заседания совета

19:29 Минюст США ввел санкции против россиян и компаний из-за киберпреступлений

18:54 К Абызову и сотрудникам его бывшей компании подали иск на 34 млрд рублей

18:46 Станция метро "Новокрестовская" не станет "Зенитом"

18:31 Студенты Петербурга объединились в собственный профсоюз

18:15 Ирина Ган получила пост замглавы администрации губернатора Петербурга

18:05 Стройке Московского районного суда выбрали старого нового подрядчика

17:57 Муниципал: «Яблочники» из Литейного округа опасаются попытки роспуска местного совета

17:41 Суд отменил арест 75 млн рублей на счетах двух активистов штаба Навального

17:37 На бывшего фигуранта "московского дела" Абаничева составили протокол за акцию 27 июля

17:17 Суд обязал Навального удалить сведения о главе столичного отделения ЕР из расследования ФБК

16:45 Милонов, Кержаков и Герелло разошлись во мнении о надобности пива на стадионах

16:20 Петербургским школам могут присвоить имена погибших на "Лошарике" офицеров-подводников

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru