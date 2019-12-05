18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

19:58

Вторая свидетельница по делу "Седьмой студии" заявила о давлении следствия

фото ЗакС политика Вторая свидетельница по делу "Седьмой студии" заявила о давлении следствия

Сотрудница департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Анна Балашова на заседании суда по делу «Седьмой студии» отказалась от показаний, заявив, что дала их под давлением следствия, передает «Интерфакс».

Балашова прокомментировала часть своего допроса в Следственном комитете, в которой пояснила, что вместе с директором РАТМ Софьей Апфельбаум, которая возглавляла департамент в 2012 – 2014 годах, должна была запрашивать первичную документацию по деятельности «Седьмой студии», но не делала этого.

«Была очень стрессовая ситуация и каждый раз [следователи] мне пытались сказать, что я обязана была знать закон о бухучете, что проверка подразумевает истребование "первички"», - сказала Балашова на допросе в качестве свидетеля.

Департамент не запрашивал «первичку», поскольку в этом «не было необходимости», уточнила Балашова. По ее словам, в департаменте господдержки проверялись только творческие отчеты «Седьмой студии», а финансовые передавались в департамент экономики и финансов.

Балашова заявила, что на следствии она «оговорила себя и Апфельбаум» находясь под эмоциональным давлением. По ее словам, она направила следствию заявления с уточнением своих показаний после допроса, но его не приняли.

Балашова стала вторым свидетелем, заявившим о давлении следствия. Ранее о «психологическом давлении, вплоть до угроз» от следователей говорила в суде сотрудница Минкульта Алеся Махмутова.

Дело «Седьмой студии» рассматривается заново с начала ноября. В начале ноября суд отказался взять с фигурантов подписку о невыезде.

Среди фигурантов дела – режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор РАМТ Софья Апфельбаум. Их обвиняли в растрате выделенных на постановку спектаклей бюджетных средств. Своей вины фигуранты не признавали, утверждая, что Масляева оговорила их. Из материалов следовало то, что сотрудники театра похитили 133 млн рублей государственных денег, выделенных на проект «Платформа». 

Финансовая экспертиза показала, что рыночная стоимость проекта «Платформа» составляла 260 млн рублей, а с учетом налогов и иных затрат превысила 300 млн. При этом Минкульт выделил из госбюджета на его реализацию только 216 млн. Таким образом, проект окупился за счет личных вложений подсудимых.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:27 Прокуратура просит отправить фигурантов "московского дела" на 3-4 года в колонию

19:58 Вторая свидетельница по делу "Седьмой студии" заявила о давлении следствия

19:44 Муниципал: Мундепу МО «Правобережный» вручили повестку в армию во время заседания совета

19:29 Минюст США ввел санкции против россиян и компаний из-за киберпреступлений

18:54 К Абызову и сотрудникам его бывшей компании подали иск на 34 млрд рублей

18:46 Станция метро "Новокрестовская" не станет "Зенитом"

18:31 Студенты Петербурга объединились в собственный профсоюз

18:15 Ирина Ган получила пост замглавы администрации губернатора Петербурга

18:05 Стройке Московского районного суда выбрали старого нового подрядчика

17:57 Муниципал: «Яблочники» из Литейного округа опасаются попытки роспуска местного совета

17:41 Суд отменил арест 75 млн рублей на счетах двух активистов штаба Навального

17:37 На бывшего фигуранта "московского дела" Абаничева составили протокол за акцию 27 июля

17:17 Суд обязал Навального удалить сведения о главе столичного отделения ЕР из расследования ФБК

16:45 Милонов, Кержаков и Герелло разошлись во мнении о надобности пива на стадионах

16:20 Петербургским школам могут присвоить имена погибших на "Лошарике" офицеров-подводников

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru