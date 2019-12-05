18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

5 декабря, 20:27

Прокуратура просит отправить фигурантов "московского дела" на 3-4 года в колонию

фото ЗакС политика Прокуратура просит отправить фигурантов "московского дела" на 3-4 года в колонию

Прокуратура запросила для фигурантов «московского дела» Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова реальные сроки заключения в колонии общего режима, передает «Новая газета» в Telegram-канале.

Для Мыльникова гособвинение запросило три года колонии. Для Мартинцова – 3,5 года, для Лесных – 4 года тюрьмы.

Мыльников на суде заявил, что 27 июля шел в книжный магазин на Тверской улице, но из-за оцепления сотрудников полиции не мог пройти. Он направился в другой магазин на Мясницкой улице и по пути услышал «громкий крик женщины».

«Я увидел мужчин в форме. Увидел, что они наносят удары людям, которые лежат на земле. Предпринял попытку остановить избиение лежащих людей. Я этого мужчину взял за форменное обмундирование, в районе плеча за форму», - сказал Мыльников.

Мартинцев рассказал, что отправился в центр Москвы за подарком для родственника. По пути, по его словам, он подобрал листок А4, на котором было написано что-то вроде «Я имею право на своего кандидата». В районе Рождественки он услышал крики.

«Я подошел и увидел картину: на ступеньках люди лежат и их кулаками, дубинками избивают. Били лежачих людей. Они кричали, держали руки перед собой. Некоторые просто лежали головой в плитку. [...] Я не один на это обратил внимание, все люди вокруг начали скапливаться. Я просто уже не мог оттуда выйти. Меня по всей толпе метало, и я просто терял равновесие», - сказал Мартинцев.

Лесных в тот день встретился со своим другом. На Рождественке он увидел оцепление, услышал крики о помощи.

«Дальше, как в тумане, попытался растащить... Ногой точно никого не бил. [...] Да и цели не было причинения насильственных действий. Чтобы они просто никого случайно не убили дубинкой по голове. Помню, что я пытался ворваться в толпу. Сотрудник ОМОНа своей ногой наступил на мои две [...] Я упал и завалил его. Но это было несознательно, валяться никто не собирался», - сказал Лесных, добавив, что омоновцы «продолжали агрессивно нападать на мирных граждан стоящих».

Всех троих обвинили в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), как и других фигурантов «московского дела».

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

5 декабря, 17:37 На бывшего фигуранта "московского дела" Абаничева составили протокол за акцию 27 июля

5 декабря, 15:57 Фигуранта "московского дела" Баршая оставили в СИЗО до конца января

5 декабря, 14:37 Задержан бывший фигурант "московского дела" Сергей Абаничев

5 декабря, 13:46 Медведев о летних протестах в Москве: В обществе есть запрос на справедливость

5 декабря, 10:23 "Говорят, я с Навальным, поэтому интересен": В Москве задержан экс-фигурант "московского дела" Конон

4 декабря, 18:03 Прокуратура просит 3 года колонии для фигуранта "московского дела" Новикова

3 декабря, 17:53 Мещанский суд Москвы эвакуировали во время рассмотрения "московского дела" и дела "Седьмой студии"

3 декабря, 14:25 Петицию "Новой газеты" об отмене "московского дела" подписали свыше 300 тысяч человек

3 декабря, 11:51 Егор Жуков рассказал о предложении следствия оговорить участников митинга в Москве

3 декабря, 11:48 Нового фигуранта "московского дела" Меденкова объявили в международный розыск


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
5 декабря, 21:19 Парламенту рассказали о будущем СКК

5 декабря, 20:57 "Знаю о качестве, о подоплеке": Песков заявил, что не смотрит расследования ФБК

5 декабря, 20:27 Прокуратура просит отправить фигурантов "московского дела" на 3-4 года в колонию

5 декабря, 19:58 Вторая свидетельница по делу "Седьмой студии" заявила о давлении следствия

5 декабря, 19:44 Муниципал: Мундепу МО «Правобережный» вручили повестку в армию во время заседания совета

5 декабря, 19:29 Минюст США ввел санкции против россиян и компаний из-за киберпреступлений

5 декабря, 18:54 К Абызову и сотрудникам его бывшей компании подали иск на 34 млрд рублей

5 декабря, 18:46 Станция метро "Новокрестовская" не станет "Зенитом"

5 декабря, 18:31 Студенты Петербурга объединились в собственный профсоюз

5 декабря, 18:15 Ирина Ган получила пост замглавы администрации губернатора Петербурга

5 декабря, 18:05 Стройке Московского районного суда выбрали старого нового подрядчика

5 декабря, 17:57 Муниципал: «Яблочники» из Литейного округа опасаются попытки роспуска местного совета

5 декабря, 17:41 Суд отменил арест 75 млн рублей на счетах двух активистов штаба Навального

5 декабря, 17:37 На бывшего фигуранта "московского дела" Абаничева составили протокол за акцию 27 июля

5 декабря, 17:17 Суд обязал Навального удалить сведения о главе столичного отделения ЕР из расследования ФБК

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru