"Знаю о качестве, о подоплеке": Песков заявил, что не смотрит расследования ФБК

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не видел расследование Фонда борьбы с коррупцией о бизнес-джетах жены премьер-министра Светланы Медведевой и телеведущей Наили Аскер-заде, и не интересуется его результатами, передает «Дождь».

«Я как один из первых героев расследований потом принял решение не знакомиться с ними дальше, и на своем рабочем месте, собственно, не мониторю никак результаты этих расследований и не интересуюсь ими. На своем опыте знаю о качестве, о подоплеке, об источниках и так далее», - заявил Песков. Он добавил, что не знает, в курсе ли Путин о расследованиях.

В последние дни ФБК опубликовала два расследования: о полетах на бизнес-джете Светланы Медведевой и Наили Аскер-заде. По данным фонда, самолеты достались в пользование по одной схеме, через офшоры, связанные с ВТБ.

Песков уже высказывался на тему расследования об Аскер-заде 2 декабря. Однако по неизвестной причине его комментарий был удален с сайтов двух государственных информагентств – ТАСС и РИА «Новости». Тогда Песков отказался комментировать расследование.