Экс-депутат Госдумы Варшавский осужден на 3,5 года колонии за уклонение от налогов

Ленинский суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего депутата Госдумы, гендиректора «Ростовского электрометаллургического завода» Вадима Варшавского к 3,5 годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщили в управлении СК по Ростовской области.

Варшавский признан виновным в нарушении п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). Суд установил, что он в 2014-2015 году умышленно включил в налоговую декларацию ложные сведения и не уплатил налог на прибыль организации на сумму более 490 млн рублей.

Варшавский также проходит по делу о хищении более 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц». По версии следствия, Златоустовский металлургический завод, входивший в основанную им группу «Эстар», получил эти деньги в качестве кредита.

Варшавский был депутатом Госдумы двух созывов, в 2005-2011 годах. Входил в комитет по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.