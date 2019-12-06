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10:38

Студента ВШЭ Егора Жукова приговорили к условному сроку

фото ЗакС политика Студента ВШЭ Егора Жукова приговорили к условному сроку

Кунцевский суд Москвы приговорил студента ВШЭ Егора Жукова к 3 годам условно, с лишением права на пользование интернетом на два года, передает «Медуза» в Telegram-канале. 

Жуков признан виновным в нарушении ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности) из-за своих видео на YouTube с рассуждениями о методах ненасильственного протеста. Зачитывая приговор, судья отметила, что студент не признал вину, подтвердил, что видео и сценарии к роликам готовил сам на своем компьютере, передает «Новая газета» в Telegram-канале с судебными трансляциями. В качестве подтверждения вины приводился и тезис о том, что студент-политолог использовал знания, полученные в вузе.

Перед оглашением у суда собрались несколько сотен людей. Попасть всем в зал не удалось, в первую очередь пустили внутрь участников процесса, родных Жукова и журналистов. Тех, кому не хватило места, отправили в зал для трансляций.

Приехали к месту событий проректор ВШЭ Валерия Касамара, рэпер Оксимирон, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и настоятель храма Святой Троицы в Хохлах протоирей Алексей Уминский. Рядом дежурил автозак.

Изначально Жуков был фигурантом дела о массовых беспорядках на митинге 27 июля в центре Москвы: якобы студент координировал движение протестующих. Это дело было прекращено 3 сентября, в тот же день Жукову предъявили новые обвинения и перевели под домашний арест. Дела по ст. 212 УК РФ были прекращены и в отношении других фигурантов.

В суде Жуков заявил, что экспертиза по его новому делу построена на лжи, он противник насилия и это противоречит его политическим взглядам. Проводивший ее эксперт, сотрудник Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России,  - кандидат математических наук. При этом суд удовлетворил отвод независимых экспертов-лингвистов со стороны защиты – в том числе двух преподавателей Школы лингвистики ВШЭ, эксперта при Минюсте и научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова, передает «Новая газета».

В своем последнем слове Жуков подчеркнул, что хочет видеть в россиянах ответственность за себя, близких и страну, и любовь к ближнему и человечеству. «Это желание — еще одна причина, почему я не мог призывать к насилию. Насилие развязывает руки, ведет к безнаказанности. Насилие ведет к безответственности. Ровно так же насилие не ведет к любви», - заявил Жуков.

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