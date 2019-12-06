Согласование передачи объектов культурного наследия предложили доверить депутатам ЗакСа

На заседании комитета по законодательству Заксобрания Петербурга 6 декабря утвердили принципы механизмов работы закона о передаче городских культурных объектов для современного использования, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Депутаты одобрили поправку единороссов Сергея Никешина и Сергея Соловьева, уточняющую условия, на которых инвесторам будут предоставляться проференции. По словам Никешина, поправкой предлагается, в частности, собрать рабочую группу, которая будет рассматривать вопросы передачи объектов. Планируется, что в рабочую группу войдут пять депутатов ЗакСа и пять представителей органов исполнительной власти.

Соловьев привел в качестве примера историю Апраксина двора, который не могут реновировать более 10 лет.

- Поменялись вице-губернаторы, поменялись председатели комитетов, а воз и ныне там, - отметил единоросс. Он заявил, что намерен обратиться по этому вопросу к губернатору Александру Беглову.

Поправку депутатов в целом поддержали присутствовавшие на заседании чиновники комитетов по имущественным отношениям и по государственному контролю.

Второе чтение проекта закона о преференциях при передаче объектов культурного наследия планируется рассмотреть во втором чтении 11 декабря.

Сергей Еремеев

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