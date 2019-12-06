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11:26

Гендиректор "Игристых вин" попросил депутатов ЗакСа спасти предприятие

фото ЗакС политика Гендиректор "Игристых вин" попросил депутатов ЗакСа спасти предприятие

Находящийся на рассмотрении Госдумы законопроект о виноградарстве может нанести серьезный удар по петербургскому заводу "Игристые вина", сообщил генеральный директор предприятия Юрий Дудко.

Он уточнил, что инициатива, разработанная депутатами из южных регионов, запрещает, в частности, использовать иностранные материалы при изготовлении российского алкоголя. Гендиректор " Игристых вин" отметил, что почти 100% сырья, которое использует завод, иностранного производства.

- Принцип подхода к бизнесу - это специализация. Мы занимаемся вторичным брожением вина, мы умеем делать классное шампанское. У нас нет своих агрономов, - заявил Дудко.

Он также отметил, что завод "Игристые вина" работает с 1876 года и приносит в федеральную казну 2,2 млрд рублей налоговых отчислений. На предприятии трудоустроены 300 человек.

Комитет по законодательству принял решение на ближайшем заседании ЗакСа, 11 декабря, внести поправку, которая исключила бы формулировку об иностранном сырье из проекта федерального закона. Второе чтение инициативы в Госдуме назначено на 18 декабря.

Сергей Еремеев

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