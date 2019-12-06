Фигуранта "московского дела" Чирцова осудили на год колонии

Тверской суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова к году колонии общего режима, передает «Медиазона».

Чирцова признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, на акции протеста 27 июля в Москве он толкнул в грудь сержанта полиции.

Сам Чирцов объяснил в суде, что на эмоциях окликнул полицейского, применявшего силу к протестующему, тот на него прикрикнул, дернул рукой, и Чирцов попытался просто отстраниться от него, не собираясь применять никакого насилия.

Вину Чирцова подтверждают видео, протоколы опознания, осмотра предметов, места происшествия, считает суд. В ходе допроса бабушка Чирцова охарактеризовала его положительно. Смягчающими обстоятельствами суд признал добровольное возмещение морального вреда, характеристики, помощь бабушке, благотворительность. Отягчающих нет.

В СИЗО Чирцов находится с начала сентября. По закону, сутки в СИЗО засчитываются за 1,5 день при отбытии наказания.