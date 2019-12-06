18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:37

Глава СПЧ считает приговор Жукову гуманным и "сбалансированным"

фото ЗакС политика Глава СПЧ считает приговор Жукову гуманным и "сбалансированным"

Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев приветствовал решение в виде трехлетнего условного срока, которое вынес 6 декабря суд в Москве по резонансному делу студента ВШЭ Егора Жукова, обвиненного в экстремизме. Он напомнил, что приложил руку к кампании общественной защиты Жукова, и дважды выступал во всеуслышание с просьбой к суду проявить милосердие.

"Суд принял сбалансированное решение, Егор сможет продолжить учебу и работу, это очень важно. <...> Было бы неправильно направить в тюрьму талантливого молодого человека, сломать ему жизнь в 21 год", - цитирует его комментарий "Интерфакс".

Фадееву представляется, что его роль в спасении политического видеоблогера от реального лишения свободы была не последней.

Напомним, что первоначально Жукова обвиняли по статье о массовых беспорядках, якобы имевших место 27 июля в Москве, когда росгвардейцы массово избивали и задерживали мирных граждан. Впоследствии это обвинение сняли, и его стали судить за ролики в YouTube, в которых он якобы совершал призывы к экстремизму. Прокуратура запрашивала для арестанта 4 года колонии. В защиту Жукова регулярно высказывались знаменитости. В день оглашения приговора у здания суда собралась огромная толпа людей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:27 «Всех не запретишь»: Представительница кальянного бизнеса выступила в ЗакСе

16:26 Экс-фигурантов "московского дела" Абаничева и Конона приговорили к аресту за акцию 27 июля

16:22 Депутат ГД Романов пожаловался в Генпрокуратуру на вырубку деревьев в Усть-Ижоре

15:47 Илью Азара оштрафовали на 300 тысяч рублей

15:31 Фигурант "московского дела" Лесных сделал в суде предложение своей девушке

15:10 Суды Петербурга возобновляют работу после очередной проверки на взрывчатку

15:00 СК прекратил дело Сергея Фомина о беспорядках 27 июля в Москве

14:54 Партия социальной защиты хочет увековечить в Петербурге память Брежнева

14:34 Песков поинтересуется у полпреда по СЗФО деталями встречи с Сокуровым

14:21 Муниципала из Калининградской области обвиняют в хищении у дольщиков более 10 млн рублей

13:59 Суд согласился с претензиями УФАС к АО "Апраксин двор"

13:54 РКН составил на "Мемориал" еще шесть протоколов по закону об НКО-иноагентах

13:27 ЗакС перенесет заседание с 25-го на 14 декабря

13:20 В Москве задержали директора ФБК Жданова

13:18 Фигуранта "Московского дела" Емельянова осудили условно

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru