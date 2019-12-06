Шлосберг связал скромный бюджет Псковской области с низким авторитетом губернатора

Депутаты Псковского областного собрания в первом чтении приняли бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Проект бюджета не одобрил "яблочный" депутат, часто не совпадающий во мнениях со своими коллегами по законодательному органу. Помимо того, что регион и так один из самых бедных, он заметил, что материальной поддержки из центра стало еще меньше, что говорит о не вполне эффективной работе правительства области во главе с Михаилом Ведерниковым. Как ни странно, принято считать, заметил "яблочник", что дела обстоят ровно наоборот, и вес губернатора в глазах Москвы якобы значителен.

"Авторитет губернатора должен отражаться в бюджете: сколько встреч и переговоров проведено, какие достигнуты соглашения. Посмотрите, Минфин практически перестал выделять Псковской области бюджетные кредиты, доля коммерческих кредитов чрезвычайно растет по итогам каждого года", - обратил внимание других депутатов Шлосберг.

Есть, однако, по мнению политика, и сравнительно приятный аспект, относящийся к новому проекту бюджета.

"Софинансирование в участии в совместных госпрограммах составит 1 процент. Мы попали в число 10 регионов, находящихся на особом контроле, к которым подключено искусственное дыхание", - отметил Шлосберг.

По его словам, это наиболее точное определение финансового положения региона.