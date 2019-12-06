Помешавшего "мусорному" митингу северодвинского чиновника оштрафовали на 30 тысяч рублей

Спустя больше года после проведения экологического митинга в Северодвинске за воспрепятствование его проведению поплатился чиновник из городской администрации, Олег Бачериков. Суд взыскал с него 30 тысяч рублей. Попытки обжаловать эти решения успехом для него не увенчались, говорится в сообществе "Поморье - не помойка".

Суть нарушения чиновником КоАП состояла в том, что он отказал организаторам митинга 20 октября 2018 года, предлагавших разные площадки для акции, четыре раза и при этом в ответе на последнюю заявку не предложил никакого альтернативного места.

В результате митинг все равно прошел на центральной площади в статусе несанкционированного и собрал несколько сотен человек.