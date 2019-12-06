Четырбок намерен обязать чиновников общаться "ВКонтакте"

Депутат Заксобрания Петербурга от "Единой России" Денис Четырбок выступил с законодательной инициативой обязать глав районных администраций и руководителей городских комитетов отвечать на сообщения горожан "ВКонтакте". Парламентский комитет по законодательству одобрил эту идею на заседании 6 декабря.

По мнению Четырбока, сообщения в соцсетях должны быть приравнены к официальным обращениям и рассматривать их чиновники должны в определенный срок.

Виртуальное общение он предлагает вести на площадках официальных групп органов исполнительной власти.

Порядок регистрации обращений должен будет определить Смольный после принятия закона, уточнил автор инициативы.

Сергей Еремеев

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