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13:18

Фигуранта "Московского дела" Емельянова осудили условно

фото ЗакС политика Фигуранта "Московского дела" Емельянова осудили условно

Мещанский суд Москвы постановил, что фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова возможно осудить без реального лишения свободы, передает «Медиазона».

Обновлено 13:25 После технического перерыва суда стало известно, что Емельянова приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в три года. Его освободили в зале суда.

Суд признал Емельянова виновным в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), передает «Новая газета» в Telegram-канале. По версии суда, он участвовал в несогласованном митинге и решил применить насилие к потерпевшему росгвардейцу «с целью воспрепятствования его служебной деятельности». 

Судья сочла, что свидетели защиты руководствовались субъективным мнением, и их показания не могут быть доказательством, но при этом показания потерпевшего росгвардейца она назвала «логичными, объективными и обоснованными». Смягчающими обстоятельствами признано то, что Емельянов - сирота, имеет на иждивении пожилых родственников и астматик.

Емельянов на акции протеста 27 июля в Москве потянул бойца Росгвардии за форму. Сам он объяснил свои действия тем, что «почувствовал гражданскую ответственность перед людьми», к которым силовики применяли спецсредства, и «взял на себя ответственность остановить незаконные действия со стороны сотрудников Росгвардии».

«И со своей стороны я вины в том, что пытался спасти человека, не вижу», - заявлял Емельянов в суде.

Бабушка Емельянова, Тамара Андреевна, беспокоилась, придет ли кто-то на суд к ее внуку, кроме нее и журналистов, сообщила Елизавета Нестерова в своем Telegram-канале. Пришли несколько десятков человек, многих не пускали даже в коридор суда, говоря, что в зале уже слишком много людей. Среди присутствовавших были политик Алексей Навальный и муниципальный депутат Илья Яшин.

Также к залу подошел бывший фигурант «московского дела» Даниил Конон. В соседнем Тверском суде рассматривается его административное дело по митингу 27 июля. Конона задержали накануне, как и еще одного экс-фигуранта «московского дела», Сергея Абаничева. Суд сделал перерыв в рассмотрении дела Конона, чтобы его адвокат Григорий Червонный смог участвовать в заседании.

Сегодня, 6 декабря, суды Москвы вынесли приговоры по нескольким связанным с акцией 27 июля делам. На три года условно был осужден студент ВШЭ Егор Жуков, приговорен к штрафу Павел Новиков. Никита Чирцов осужден на год колонии общего режима.

 


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