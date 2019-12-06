В Москве задержали директора ФБК Жданова

В очередной раз за последние полгода в Москве полицейские задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова - у дверей офиса организации. Желавшего поехать с ним в качестве защитника начальника юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади не пустили в полицейский микроавтобус, говорится в микроблоге последнего.

Начиная с летних несанкционированных протестных акций в столице Жданова задерживают регулярно. В июле-августе он отбыл 25 суток административного ареста в спецприемнике, в сентябре - еще 8 суток.