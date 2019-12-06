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13:54

РКН составил на "Мемориал" еще шесть протоколов по закону об НКО-иноагентах

фото ЗакС политика РКН составил на "Мемориал" еще шесть протоколов по закону об НКО-иноагентах

Роскомнадзор составил в отношении международного общества «Мемориал» еще шесть протоколов из-за маркировки иноагента, передает «МБХ медиа».

Поводом стало отсутствие маркировки в блоге на сайте «Эха Москвы», который ведет редакция радиостанции, и на ресурсах «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939» и «Жертвы политического террора в СССР»

Теперь на международный «Мемориал» составлено 20 протоколов, а с учетом протоколов на правозащитный центр – 28. По 11 из них уже назначены штрафы, общая сумма которых достигла 2,3 млн рублей.

Адвокаты настаивают, что организация ничего не нарушила, поскольку маркировка иностранного агента есть на сайтах «Мемориала» и на страницах в YouTube и Facebook. Маркировать каждую публикацию в соцсетях необходимости нет, поскольку они используются только для продвижения и анонсирования материалов, считают юристы. Однако в РКН соцсети считают отдельными информационными ресурсами.

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