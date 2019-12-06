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13:59

Суд согласился с претензиями УФАС к АО "Апраксин двор"

фото ЗакС политика Суд согласился с претензиями УФАС к АО "Апраксин двор"

Претензии антимонопольщиков к тому, как исполняется соглашение 2016 года между комитетом имущественных отношений и АО "Апраксин двор", признал обоснованными Арбитражный суд.

Суть конфликта в том, что соглашение заключалось без проведения конкурсной процедуры, как преференция, однако существенную часть условий коммерческая организация проигнорировала.

От АО требовалось, чтобы 136 объекта на территории Апраксиного двора, которые ему передавались, были под охраной и поддерживались в должном состоянии, а также чтобы здесь проводились разного рода культурные мероприятия. Под этим комплексом обязательств подразумевалось "доверительное управление" объектами, которое выдали АО сроком на пять лет.

Однако, на практике антимонопольщикам удалось установить, что из 136 объектов было передано только 82. В свою очередь, из этих 82 точек "мероприятия по сохранению объектов культурного наследия" велись только на 11, а культурных мероприятий не проводилось вовсе. Кроме того, АО "Апраксин двор" планировало сдавать часть объектов третьим лицам.

Теперь, после того, как суд согласился с фактом нарушения законодательства о конкуренции, АО "Апраксин двор" должно будет вернуть городу взятые в "доверительное управление" объекты.

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