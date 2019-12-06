Муниципала из Калининградской области обвиняют в хищении у дольщиков более 10 млн рублей

Чиновник из МО "Пионерский городской округ" Калининградской области стал обвиняемым в возбужденном уголовном деле о мошенничестве. На сайте областной прокуратуры утверждается, что мужчина, имя которого не называют, похитил у дольщиков крупную сумму денег. Этот факт уже установили органы следствия.

"...Осуществляя фактическое руководство ООО «Трансстрой», принадлежащее его знакомым, под предлогом строительства многоквартирного жилого дома <...> заключил с 39 гражданами 52 договора участия в долевом строительстве, получив от них денежные средства в сумме свыше 10 млн. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению", - описывается состав преступления.

Мошеннические действия, согласно официальной информации, злоумышленник осуществлял в течение трех последних лет. Отмечается также, что дом, квартиры в котором фигурант дела распродавал, до сих пор стоит недостроенным.