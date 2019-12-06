Песков поинтересуется у полпреда по СЗФО деталями встречи с Сокуровым

В президентской администрации отреагировали на получившую резонанс скандальную встречу полпреда по СЗФО Александра Гуцана с петербургским кинорежиссером и общественным деятелем Александром Сокуровым, которую последний досрочно покинул.

"Мы, безусловно, поинтересуемся у полпреда, о чем шла речь, попросим дать его точку зрения. <...> Вы не забывайте, что в каждом разговоре есть двое участников и у каждого может быть своя точка зрения и своя оценка собеседника", - цитирует "Интерфакс" президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Напомним, что встреча касалась проблемы мусора, который планируют завозить на строящийся полигон около станции Шиес в Архангельской области. Сокуров посвятил общению с Гуцаном сердитый пост, в котором выразил досаду: по его уверению, ни на один важный вопрос он не получил ответа, а общение со стороны чиновника показалось ему излишне высокомерным.