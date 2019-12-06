Партия социальной защиты хочет увековечить в Петербурге память Брежнева

Партия социальной защиты отправила в городскую топонимическую комиссию и в совет депутатов МО «Смольнинское» свою инициативу, согласно которой в Петербурге по случаю 113 годовщины со дня рождения советского руководителя Леонида Брежнева необходимо увековечить его память. Сообщается, что на ближайшем заседании муниципалов, намеченном на 11 декабря, собирается присутствовать лидер петербургского отделения партии Виктор Перов и "продавливать" этот вопрос.

"Считаем, что имя Леонида Ильича Брежнева незаслуженно предано забвению усилиями его недоброжелателей в период правления М.С.Горбачева, который развалил Советский Союз", - говорится в письме к муниципалам, у которых просят дополнительно обратиться в топонимическую комиссию.

В письме также перечисляются экономические, социальные и демографические успехи Советского Союза с 1964 по 1982 годы. Переименовать в улицу Брежнева Перов и его однопартийцы, называющие генсека "Великим Человеком", хотят 10 Советскую улицу.

Напомним, что Перову не удалось получить мандат в МО "Смольнинское" на прошедших 8 сентября выборах.

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