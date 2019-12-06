СК прекратил дело Сергея Фомина о беспорядках 27 июля в Москве

Следственный комитет снял с фигуранта «московского дела» Сергея Фомина обвинения в участии в массовых беспорядках во время митинга 27 июля в Москве, сообщается на сайте ведомства.

Его уголовное дело прекращено, а домашний арест отменен. Решение принято «по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов», в том числе показаний свидетелей и записей камер видеонаблюдения.

При этом СК усмотрел в действиях Фомина признаки административного правонарушения. Материалы переданы в МВД.

Фомина обвиняли в нарушении ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Он сдался сам, утверждая, что не участвовал в акции протеста 27 июля. Его родственников, супругов Проказовых, хотели лишить родительских прав из-за того, что они передали Фомину своего сына, которому фигурант дела приходился крестным отцом. Суд лишать Проказовых родительских прав отказался.