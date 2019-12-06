18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:43

Навальный уподобил пресс-конференцию Медведева программе "Спокойной ночи, малыши"

фото ЗакС политика Навальный уподобил пресс-конференцию Медведева программе "Спокойной ночи, малыши"

Политик Алексей Навальный, квалифицировав большую телевизионную пресс-конференцию премьер-министра Дмитрия Медведева как проведенную "слабенько", заметил, что даже нарезать из нее смешных и нелепых кусков у кого-либо вряд ли получилось бы. Оппозиционер предположил, что сейчас у власти есть задача подправить Медведеву рейтинг, и поэтому его публичные выступления решено делать максимально нейтральными. В результате публичный образ оппонента для борца с режимом выглядит как образ "никчемного чувака", а всей администрации президента, по мнению Навального, "страшно, что он ляпнет что-то не то".

"Когда смотришь на этих всех людей, то даже сложно назвать их журналистами, это странные люди, которые задают вопросы не только заранее согласованные, но и какие-то раболепские, ну и вообще выглядело это как "Спокойной ночи, малыши. Не хватало только, чтобы вылезал какой-нибудь Хрюша или Степашка. <> Видимо, мы, зрители, должны умилиться, Медведев спрашивает девочку про книжку, мы, наверное, не будем его так сильно ненавидеть", - заметил Навальный на собственном YouTube-канале.

Особенно сильно его расстроило присутствие в зале блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, визит которой для Навального на подобное официозное мероприятие выглядит ничем не мотивированным.

Накануне большой пресс-конференции премьер-министра, 4 декабря, основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией выпустил видеорасследование, в котором утверждается, что жена Медведева Светлана регулярно путешествует на частном самолете, который якобы ей достался при содействии ВТБ. Никто в зале задать устный вопрос на эту тему второму человеку в государстве не решился.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:42 Фанаты "Зенита" ушли с матча в знак солидарности с фанатами "Спартака"

20:28 Фигурантов "московского дела" Лесных и Мартинцева приговорили к реальным срокам в колонии

20:20 Невзоров уверен, что в современной России существует идеология

20:15 Против подозреваемых в подбрасывании наркотиков экс-росгвардейцев возбудили еще одно уголовное дело

19:44 Заброшенный дом МИД на Мойке продали в частные руки

19:25 Директора ФБК Жданова арестовали на 10 суток за июльскую акцию

18:53 Петербургские активисты поддерживают политзаключенных "метропикетами"

18:49 Петербуржцев при помощи пикетов зовут на акцию против повышения тарифов на транспорт

18:20 Артемий Троицкий: Закон об иноагентах нужен Путину, чтобы побольше недовольных свалило

17:51 Профсоюз студентов "Преобразование" потребовал оправдать Егора Жукова

17:47 Миронов просит петербургский ЗакС помешать инициативе о налоге для самозанятых

17:30 Муниципал: МО № 72 предложили ЗакСу обязать МО транслировать заседания в интернете

17:27 Петербургская акция «Пятницы ради будущего» состоится в субботу

17:16 Гельман: Перезначением ректоров СПбГУ и МГУ Путин "прощупывает почву" для себя

16:48 Муниципал: Депутат МО "Правобережный" готов пойти в армию, если Высоцкий уйдет из ЗакСа

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru