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17:51

Профсоюз студентов "Преобразование" потребовал оправдать Егора Жукова

фото ЗакС политика Профсоюз студентов "Преобразование" потребовал оправдать Егора Жукова

Петербургский профсоюз студентов «Преобразование» потребовал оправдать студента ВШЭ Егора Жукова при рассмотрении апелляционной жалобы, сообщил сооснователь профсоюза Денис Михайлов.

В профсоюзе назвали дело Жукова «ярким примером того, что студенты в России абсолютно не защищены» от произвола. «Данный приговор мы оцениваем, как незаконный, противоречащий действующему законодательству, Конституции РФ. И как подлежащий отмене», - заявили представители «Преобразования».

В ВШЭ заявили, что «с сожалением» узнали о приговоре своему студенту, передают «Открытые медиа». Вместе с тем в вузе заявили, что не поддерживают «политический активизм», и «университет вне политики».

Тем временем Жуков стал сотрудником двух редакций: «Эха Москвы» и «Новой газеты». Пресс-карты Жукова опубликовали главреды изданий Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов.

Егор Жуков, студент ВШЭ, приговорен к трем годам условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Поводом стали видео на YouTube-канале Жукова с рассуждениями о методах ненасильственного протеста.

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