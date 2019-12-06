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18:49

Петербуржцев при помощи пикетов зовут на акцию против повышения тарифов на транспорт

фото ЗакС политика Петербуржцев при помощи пикетов зовут на акцию против повышения тарифов на транспорт

Активисты общественной организации "Красивый Петербург" во главе с ее основателем Красимиром Врански вышли 6 декабря на вечерние одиночные пикеты. Плакаты, которые они держат в руках, не относятся к теме политзаключенных, а являются своего рода рекламой предстоящей протестной акции 8 декабря у Финляндского вокзала, посвященной предстоящему повышению цен на проезд в общественном транспорте.

Параллельно с этими пикетами по всему городу, включая спальные районы, проходят так называемые  метропикеты, на которых их участники напоминают горожанам о судьбе политзаключенных и необходимости их защищать. Такого рода пикеты проходят второй месяц каждую пятницу. На них вспоминают, в частности, о фигурантах так называемых "московского дела", "ростовского дела" и дела "Нового величия" (организации, признанной экстремистской в РФ).


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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