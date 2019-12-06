Петербургские активисты поддерживают политзаключенных "метропикетами"

Активисты в Петербурге вышли к нескольким станциям метрополитена в «метропикеты» в поддержку политзаключенных. Среди станций – «Пионерская», «Академическая», «Сенная», «Приморская», «Василеостровская», «Площадь Восстания», «Площадь Александра Невского», «Проспект Ветеранов», «Невский проспект», «Парк Победы».

Активисты «Весны», которые участвуют в пикетах, в своем Telegram-каналы подчеркнули, что считают вынесенные 6 декабря по «московскому делу» приговоры абсурдными. «Кажется, мы должны радоваться достаточно мягким приговорам. Но нет, это всё ещё наказание ни за что», - подчеркнули в «Весне».

«Метропикеты» проводятся уже несколько недель. Активисты встают в одиночные пикеты в поддержку политзаключенных. Как правило, акция проходит мирно, без задержаний.