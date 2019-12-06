Директора ФБК Жданова арестовали на 10 суток за июльскую акцию

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, задержанный днем 6 декабря, получил решением суда 10 суток административного ареста за свое участие в несанкционированной уличной акции в Москве, проведенной 14 июля. Об этом говорится в его собственном Twitter.

Отмечается, что арест был назначен, несмотря на отказ в вызове свидетелей.

14 июля независимые кандидаты, желавшие быть зарегистрированными на выборах в Мосгордуму, протестовали против надуманных, с их точки зрения, препятствий, которые им тогда начал ставить Мосгоризбирком.

В течение последних четырех месяцев в спецприемнике Жданов провел 33 дня.