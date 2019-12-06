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20:20

Невзоров уверен, что в современной России существует идеология

фото ЗакС политика Невзоров уверен, что в современной России существует идеология

Вопреки распространенному мнению о том, что современная российская власть предельно прагматична и только имитирует некие скрепы и духовные основы, публицист Александр Невзоров попытался аргументированно доказать: у путинской России есть очень внятная идеология. Суть ее, по мнению журналиста, состоит в максимальном торможении прогресса и в консервации всего живого. Конструируется она, по его словам, в частности, "из диких судебных решений, из омоновских беспределов, из очковых сортиров, грязи, бессмыслицы, из космической истории". У аналитика даже есть объяснение, почему, несмотря на постоянные скандалы, Роскосмосом продолжает руководить Дмитрий Рогозин: чтобы космическая отрасль не развивалась.

"Точно так же - почему во главе Министерства образования Васильева? Потому что и оно должно быть сведено к минимуму. Это же тщательно выбранные из миллионов люди. С удивительной последовательностью и маниакальностью каждый новый министр просвещения и образования был тупее, преступнее и примитивнее прежнего. Такая же история с наукой, с этим Котюковым, обвешанным образками. И от этого и попы, и все остальное", - рассудил он в полемической программе на телеканале "Дождь".

Ему до некоторой степени досадно, что "этот ваш милый Навальный" ни одним своим расследованием, по мнению Невзорова, не способствует разрушению существующей идеологии, поскольку делает объектами заурядных чиновников. В представлении публициста, для общества было бы гораздо полезнее, если бы в фокус внимания Фонда борьбы с коррупцией попал кто-нибудь из РПЦ. В случае, если бы вышло расследование про патриарха Кирилла, Невзоров признает, что с Алексеем Навальным подружился: "поверьте, эта дружба дорогого стоит".

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