Фанаты "Зенита" ушли с матча в знак солидарности с фанатами "Спартака"

Фанаты "Зенита" в знак протеста против гонений на фанатов принципиального соперника, футбольной команды "Спартак", на 40 минуте матча с "Динамо" демонстративно стали покидать "Зенит-арену". Их поддержала часть болельщиков "Динамо", присоединившаяся к жесту протеста. В результате сектора с фанатами остались фактически пустыми.

Пользователи соцсетей сообщают, что полиция заблокировала болельщикам "Динамо" выход со стадиона.

Акцию поддержали также фанатские объединения "Локомотива" и "Арсенала", покинувшие стадион в Туле во время матча между этими командами.

Преследовать футбольных фанатов начали за то, что они оскорбляли с трибун на матче сборной России со сборной Сан-Марино форварда "Зенита" Артема Дзюбу. Дзержинский суд трех фанатов "Спартака" арестовал на 15 суток. Еще 19 фанатов были оштрафованы. Они днем 1 декабря до начала матча якобы нецензурно ругались на Кирочной улице, не реагировали замечания, чем «демонстративно нарушали общественный порядок и спокойствие граждан».

Фотография: Андрей Пивоваров

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