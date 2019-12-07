Быков предположил, почему студента ВШЭ Егора Жукова не отправили в колонию

Публицист и писатель Дмитрий Быков, регулярно комментирующий значимые общественные события и в стихах, и в прозе, попытался найти объяснение тому, почему студента ВШЭ и известного политического видеоблогера Егора Жукова власть не осмелилась отправить в колонию. Причин для более-менее компромиссного решения, по его мнению, нашлось сразу несколько, и все они сошлись в этом странном для него деле.

"Во-первых, дело слишком откровенно рассыпалось в суде. Второе обстоятельство — это, конечно, грандиозная харизма самого Жукова, его потрясающая речь, которая уже вошла в российскую историю. И в-третьих, огромное, без преувеличения, количество протестующей молодежи", - сказал Быков в интервью радиостанции BFM.

По его словам, именно "миллениалы" и следующее за ними поколение - главный источник страха для власть предержащих, как минимум потому, что коммуникация между этими двумя общественными стратами не выстраивается. Власть, считает Быков, не научилась и не хочет учиться разговаривать с молодежью.

Прокуратура запрашивала для Егора Жукова четыре года реального срока - за "экстремизм", найденный в его видеороликах. Ранее его пытались посадить в тюрьму по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.