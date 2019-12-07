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11:47

Милонов: Молодых "не заводит" бюрократический формат

фото ЗакС политика Милонов: Молодых "не заводит" бюрократический формат

Депутат Государственной думы Виталий Милоно, выступил с заявлением относительно протестной молодежи и движущих ее мотивах. Формально разговор был приурочен к делу Егора Жукова, для которого прокуратура запрашивала четыре года реального заключения за призывы к экстремизму и который "отделался" условным сроком.

"Молодежь остро реагирует не на систему, а на какие-то проявления этой системы, это нормально совершенно. Их не заводит этот бюрократический формат, который заводит мужчин за... определенный, почти пенсионный возраст", отметил он в эфире авторской передачи на радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге".

По его признанию, он "тоже получал дубиной" за свои акции у Казанского собора в юности, когда он ходил с триколором и публично ругал коммунистов, и тоже по прошествии лет признал это нормальным.

Егор Жуков вел видеоблог, в котором критиковал власть. За это прокуратура, усмотрев экстремизм в его речах, захотела посадить его в тюрьму на четыре года. В результате ему дали три года условного срока.

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