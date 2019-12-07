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12:59

На площади Ленина собрались экозащитники

фото ЗакС политика На площади Ленина собрались экозащитники

На площади напротив Финляндского вокзала проходит разрешенный митинг, посвященный экологическим проблемам Петербурга. Ведется он под эгидой международного движения Fridays For Future. Одним из главных требований участников, выраженных на плакатах, является прекращение строительства порта на намыве Финского залива - на Васильевском острове. Настаивают активисты также на раздельном сборе мусора, возведенном в систему. Протестуют они, кроме того, против ввоза из Европы в Петербург ядерных отходов.

На площади Ленина митингуют несколько десятков человек. 

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Фотографии: МБХ медиа


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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