Михаил Боярский осудил протестные акции футбольных болельщиков

Народный артист Михаил Боярский отреагировал на консолидированную акцию футбольных болельщиков, выступивших против государственного наказания фанатов "Спартака". Он подобные настроения не поддерживает.

"Футболистам, я за красивую игру и солидарность между болельщиками, а не за противостояние между ними, потому что это несерьезно и не по-мужски, мешает спорту и тем, кто находится на стадионе. Наверное, это детская болезнь, которая с годами проходит, но поскольку у меня уже совсем не детский возраст, то я предпочитаю болеть сердцем и не мешать болеть другим людям", - гласит его реплика, которую цитирует ТАСС.

Напомним, что накануне, 6 декабря, на матче "Зенита" против "Динамо" самые активные болельщики обеих команд стали покидать стадион в знак протеста. К ним присоединились болельщики других команд на стадионе в Туле.

Преследовать футбольных фанатов начали за то, что они оскорбляли с трибун на матче сборной России со сборной Сан-Марино форварда "Зенита" Артема Дзюбу. Дзержинский суд арестовал на 15 суток трех фанатов "Спартака". Еще 19 фанатов были оштрафованы.