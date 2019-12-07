На улицах Минска протестуют против возможного присоединения к России

Сотни людей вышли на митинг в столице Белоруссии Минске против того, чтобы в обозримом будущем их страна вошла в состав Российской Федерации, пишет "Медуза".

По одним сведениям, столкновений с полицией нет, по другим - они есть.

Примечательно, что в этот же день, 7 декабря, президенты обеих стран встречаются в Сочи и, среди прочего, обсуждают "вопросы интеграции".

Отметим, что ряд отечественных политологов, включая петербуржца Дмитрия Травина, настаивает на той версии, что для удержания власти после 2024 года Владимир Путин прибегнет к объединению с Белоруссией, а, точнее, ее "вежливому" присоединению. Александр Лукашенко, в свою очередь, эти догадки последовательно пытается опровергать.