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15:15

На улицах Минска протестуют против возможного присоединения к России

фото ЗакС политика На улицах Минска протестуют против возможного присоединения к России

Сотни людей вышли на митинг в столице Белоруссии Минске против того, чтобы в обозримом будущем их страна вошла в состав Российской Федерации, пишет "Медуза".

По одним сведениям, столкновений с полицией нет, по другим - они есть.

Примечательно, что в этот же день, 7 декабря, президенты обеих стран встречаются в Сочи и, среди прочего, обсуждают "вопросы интеграции".

Отметим, что ряд отечественных политологов, включая петербуржца Дмитрия Травина, настаивает на той версии, что для удержания власти после 2024 года Владимир Путин прибегнет к объединению с Белоруссией, а, точнее, ее "вежливому" присоединению. Александр Лукашенко, в свою очередь, эти догадки последовательно пытается опровергать.

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