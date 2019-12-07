У Кремля пикетируют матери политзаключенных

К комплексу зданий Кремля вышли женщины, называющие себя матерями политических заключенных, и встали в одиночные пикеты. Послаблений они требовали для фигурантов дела "Сети" (организация признана террористической в РФ и запрещена), дела "Нового величия" (организация признана экстремистской) и "московского дела ". Об этом пишет "Новая газета".

Женщины требуют освобождения всех фигурантов этих дел, считая их преследование необоснованным, а сами дела - сфабрикованными.

Фотография: Виктория Одиссонова (Новая газета)

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