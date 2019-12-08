Со скамейки в Нью-Йорке исчезла табличка о признании в любви телеведущей "России 1" главе ВТБ

В социальных сетях появилась информация о пропаже таблички, на которой, как утверждал в своем расследовании политик Алексей Навальный, телеведущая "России 1" Наиля Аскер-заде признавалась в любви главе ВТБ Андрею Костину. По словам оппозиционера, установка подобного памятного знака в Центральном парке может стоить около 20 тысяч долларов: все сведения о жертвователях записаны в специальном реестре, который ведет администрация зеленой зоны.

Первым заявил о пропаже пользователь Twitter Alexander Thorn. По его сведениям, табличка исчезла 6 или 7 декабря. "Кто снял?" - задается вопросом блогер.

Напомним, 2 декабря ФБК выпустил ролик о роскоши, которая, по уверению Навального, принадлежит Аскер-заде. Женщина, известил оппозиционер, пользуется люксовым бизнес-джетом и яхтой, общая стоимость которых составляет не менее 8 млрд рублей.

Отметим, все материалы о возможных романтических отношениях Костина и Аскер-заде массово блокирует Роскомнадзор.

Фонд борьбы с коррупцией в октябре 2019 года был включен в реестр НКО-иностранных агентов.