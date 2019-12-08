"Эй, Беглов, хочешь Чили?": Комсомольцы развесили в метро плакаты против повышения цен на проезд

Активисты "Революционного комсомола" разместили в вагонах петербургской подземки плакаты, содержание которых призвано напомнить о том, что может произойти из-за подорожания стоимости проезда на общественном транспорте.

"Эй, Беглов, хочешь Чили?" - гласит надпись на баннере. Напомним, в октябре в Чили прошла волна массовых протестов против повышения цен на метро. На улицы городов вышли миллионы человек - власти вынуждены были задействовать силы армии для подавления манифеста. Погибли более 60 полицейских и не менее 20 гражданских. В результате президент Чили пошел на уступки и отказался от намерения поднять стоимость проезда.

"Данная акция указывает на подлинные причины народных протестов, независимо от того, где они происходят: что в Сантьяго, что в Нью-Йорке, что в Петербурге. Мы считаем очень верной отсылку с одной стороны к справедливым протестам в Чили, а с другой - к мрачным страницам истории этой страны, когда капитал и чиновничество слилось в террористическом экстазе, чтобы навязать неолиберальный ад", - рассказала о своем видении акции секретарь петербургского ЛО РКСМ(б), Валерия Октябрёва.

Некоторое время назад губернатор города Александр Беглов заявил, что Смольный планирует поднять стоимость разового проезда на метро на 10 рублей. Аналогичная участь постигнет и наземный транспорт.

Фото: ЛО РКСМ(б) Петербурга

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