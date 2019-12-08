Снегопад заставил петербургских дворников выйти на работу в 6 утра

Обрушившийся на ночной город сильный снегопад заставил петербургских дворников встать пораньше: руководитель комитета по благоустройству Сергей Малинин наказал уже в 6 утра приступить к работам по уборке улиц от последствий стихии.

К расчистке городских магистралей были привлечены 450 единиц спецтехники и более тысячи рабочих.

"В первую очередь была поставлена задача очистить тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, а также обеспечить водоотвод в городскую канализацию", - отчитались в комблаге.

Впрочем, трудом дворников не всегда остаются довольны петербуржцы: многие делятся фотографиями снежных залежей не только по обочинам дорог, но и на серединах тротуаров.