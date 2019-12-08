Депутата Вишневского не пускали на митинг с термосом

У лидера фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Бориса Вишневского возникли проблемы с проходом на митинг "Стоп тариф", который начинается на площади Ленина.

Рядом с рамками металлодетектеров у парламентария в портфеле полицейские нашли металлический термос и сказали, что этот предмет проносить нельзя, так как он может быть использован в качестве оружия.

- Они объяснили, что я могу его в кого-нибудь кинуть. Я говорю, что и в морду могу дать, что мне теперь, руки отрезать? - рассказал Вишневский ЗАКС.Ру.

В ситуацию вмешался заявитель акции Красимир Врански. Он забрал термос и заявил полицейским, что берет предмет под свою ответственность.

На митинге "Стоп тариф" собралось порядка 200 человек, в основном представителей демократических, социалистических и коммунистических партий и организаций. Они протестуют против повышений цен на проезд в общественном транспорте, транспортной реформы и роста стоимости тарифов ЖКХ.

Напомним, Смольный планирует с января 2020 года увеличить проезд в общественном транспорте на 10 рублей - до 55 рублей в метро и до 50 в автобусах, троллейбусах и трамваях. При этом проезд по "Подорожнику" вырастет на 1 рубль.

Ранее на митинг против роста тарифов выходили сторонники КПРФ. Также в городе запланирован однодневный бойкот подземки, инициированный представителями нескольких демократических инициатив.

Сергей Еремеев

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