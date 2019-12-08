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14:38

Митинг "Стоп тариф" начался с призыва Резника к единству оппозиции

фото ЗакС политика Митинг "Стоп тариф" начался с призыва Резника к единству оппозиции

На площади Ленина в Петербурге 8 декабря в 14-00 начался митинг против повышения тарифов в общественном транспорте, организованный коалицией демократической и левой оппозиции.

Первым выступил депутат городского Законодательного собрания Максим Резник, призвавший оппозицию не биться между собой за мандаты на парламентских выборах в 2021 году.

- Граждане не поддерживают "Единую  Россию" , а оппозиция своими действиями тупыми делает так, что большинство получает партия, которую не поддерживает большинство горожан, - подчеркнул парламентарий.

Против "монополии партии власти" высказалась также депутат ЗакСа от "Справедливой России" Надежда Тихонова. Она также раскритиковала транспортную реформу, заявив, что сначала нужно построить новые станции метро, а только потом отменять маршрутки.

Всего в митинге участвуют около 200 человек.

Напомним, Смольный планирует с января 2020 года увеличить цены на проезд в общественном транспорте на 10 рублей - до 55 рублей в метро и до 50 в автобусах, троллейбусах и трамваях. При этом проезд по "Подорожнику" вырастет на 1 рубль.

Ранее на митинг против роста тарифов выходили сторонники КПРФ. Также в городе запланирован однодневный бойкот подземки, инициированный представителями нескольких демократических организаций.

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Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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