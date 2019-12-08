Вишневский: Плату за капремонт должен устанавливать закон

Лидер фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский 8 декабря на митинге "Стоп тариф" раскритиковал бюджетную политику губернатора Александра Беглова, из-за которой, по его словам, страдают не власти, а простой народ.

В частности, он остановился на вопросах отмены маршрутных такси и повышении платы за проезд, запланированных на 2020 год.

- Плату за капремонт должен устанавливать закон, - добавил Вишневский, отметив, что уже готовит соответствующую законодательную инициативу.

Также на митинге "Стоп тариф" выступили депутаты ЗакСа Максим Резник и Надежда Тихонова. Всего в акции участвует порядка 200 человек.

Сергей Еремеев

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